(VIDEO) Psicóloga pide al MP considerar que progenitores podrían manipular hijos para dañar a quien fue su pareja

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica y comunicadora Priyanka Rodríguez señaló que los padres pueden producir en sus hijos la alienación parental para romper el vínculo que tendría el niño o la niña con uno de sus progenitores, y llamó al Ministerio Público a tener esto presente a la hora de tener en sus manos casos que involucren menores de edad para no cometer injusticias.

“Al Ministerio Público es que le hago este llamado porque veo, no solo en este país, si no que en América Latina en general se da mucha preferencia a la mujer en materia judicial y sobre todo que se da mucha preferencia cuando se va a tratar un caso de custodia, pero no siempre tienen la razón, hay mujeres tan malas como hombres malos”, señaló.

Rodríguez emitió sus comentarios en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio donde puso de ejemplo el caso del doctor Piero Perrone Mora, acusado de violar a su hijo y guardó prisión desde diciembre del 2019 hasta que el cuarto juzgado del Palacio de Justicia de Santiago lo declaró inocente el pasado febrero.

En tal sentido, Rodríguez sostuvo que en los últimos años han aumentado los casos han aumentado los casos de abuso sexual en menores y adolescentes donde se presume el que el papá o padrastro ha sido el responsable de cometer el abuso.

“Los psicólogos y psiquiatras tienen que jugar un papel preponderante cuando realizan las evaluaciones. Estamos viendo casos muy penosos, pero lo más penoso es que no se pueda someter a esos fiscales, jueces y profesionales de la salud que fallan, en ocasiones pueden hacerlo incluso intencional”, expresó.

Explicó que el síndrome de alienación parental es un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando uno de sus progenitores utiliza diversas estrategias, entre ellas la manipulación, para provocar una ruptura del vínculo que tiene el niño o la niña con su otro padre.

“Esto suele pasar sobre todo en padres divorciados o que están realizando algún tipo de proceso por la custodia de su hijo, y también suele ocurrir en familias donde los padres, aunque permanezcan unidos, tienen una relación muy tóxica”, expuso.

Indicó además que los síntomas de la alienación parental pueden producirse en un niño o niña por la intervención de un familiar o la nueva pareja de uno de sus padres y, según expresó, la mayoría de los casos son más provocados por mujeres que por hombres.

