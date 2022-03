(VIDEO) Psicóloga lamenta padres no se comprometen con salud mental de sus hijos en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Consuelo García lamentó que la mayoría de los padres en la República Dominicana no están comprometidos con la salud mental de sus hijos y que concentran toda su atención en dotar de cosas materiales a jóvenes, sin pensar en que también es su responsabilidad enseñar a los menores a lidiar con sus emociones.

“No voy a generalizar, porque hay padres que sí están comprometidos con sus hijos, pero la mayoría de los padres no se compromete con la salud mental de sus hijos, se lo dejan al internet, al Instagram, a Tik Tok, al Youtube y a las escuelas. Aprender a resolver cosas, lidiar con tus emociones, mejorar tu aptitud, tener valores y respeto, es en la casa que se enseña”, externó.

Durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, García afirmó que en el país hay problemas “muy serios de salud mental” y que para confirmar su teoría solo hay que mirar en las escuelas públicas.

Expuso que en el sistema público educacional son más notorios los desórdenes mentales que se reflejan en la conducta de los adolescentes y esto se debe de acuerdo a versión, a la falta de supervisión por parte de los adultos y la poca importancia que se da en este país a la salud mental.

“De los jóvenes que están en escuelas públicas a muchos les tengo pena, porque la educación está muy deficiente en este país, pero también los padres tenemos una responsabilidad muy grande que muchos no queremos asumir. Es verdad que no es responsabilidad de la escuela, pero si ya el muchacho está yendo a un psicólogo externo, lo mínimo que las escuelas y colegios pueden hacer es colaborar”, indicó.

En ese aspecto, sugirió a los centros educativos hacer charlas y entrenamientos de concientización, para manejar o evitar algún tipo de crisis por parte de alumnos ya diagnosticados, debido a que en el caso de los que sufren de ansiedad reaccionan ante ciertos estímulos que hay dentro de los planteles.

“Yo envío siempre un comunicado sobre cómo manejar una crisis, en ocasiones ni leen eso; por ende no saben qué hacer cuando esto sucede. Ustedes deben hacer su trabajo y nosotros el nuestro, pero peores son los padres que no van a las escuelas, que no conocen a los maestros de sus hijos”, consideró.

