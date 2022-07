(VIDEO) Psicóloga industrial recomienda a líderes de empresas escuchar a colaboradores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga industrial Joselyn Hernández comentó que el éxito en los líderes dentro de las empresas no está en hablar con sus colaboradores, sino en saber escucharlos, porque conociendo y observando el entorno es más fácil gestionar soluciones oportunas a cualquier situación.

“En las empresas la clave de la comunicación no es hablar, es el saber escuchar, ahí está la calve del éxito, muchas veces nos enfocamos en hablar mucho, pero no comprendemos a los demás, no escuchamos a los demás.”, expresó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, emitió para una persona poder desarrollar su habilidad comunicacional y social necesita aprender a escuchar a quienes lo rodean.

De igual forma, precisó que de nada sirve que una persona tenga muchos conocimientos “si no sabe ser humano”, o conectar con los demás, no ser un profesional con ética, responsable o no tener credibilidad, porque estas son las cualidades que ayudan al individuo a destacarse.

“Eso no se compra en el súper mercado, eso no te lo enseñan en la universidad, son valores que traemos desde dentro, por eso es que hoy las competencias laborales y conductuales determinan el éxito profesional en todos los aspectos del mundo”, externó.

Destacó que el empoderamiento profesional es de una de las cualidades que debe poseer cualquier persona, porque por el contrario su vida estará estancada en un círculo vicioso que no le permitirá avanzar.

“La decisiones son las que marcan los pasos para llegar a la meta, muchas veces nosotros postergamos y nunca alcanzamos la meta, por eso es importante conocernos a nosotros mismos para saber que yo soy y que no puedo ofrecer al mundo y al entorno en donde estoy”, sostuvo.

“Nadie va a hacer por ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo; es decir, el momento es ahora, el empoderamiento es ahora, tus competencias debes reconocerlas ahora, identificarlas, fortalecerlas y potenciarlas para que destaques en un mundo que está lleno de personas perdidas”.

