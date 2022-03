(VIDEO) Psicóloga asegura eliminación de restricciones covid generó ansiedad y fobias en la población

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Ruth Esther Marte aseguró que, tras el levantamiento de las medidas restrictivas por la covid, se han disparado los niveles de ansiedad y se han generado fobias por regresar a la normalidad en la población dominicana.

“Por ejemplo, he tenido pacientes que son gerentes de la zona hotelera que se acostumbraron tanto a trabajar desde casa que yo he tenido que hacer las terapias online, porque no han podido adaptarse a salir de esa zona de confort, ahora se ven expuestos a un peligro mental”, expresó.

Marte fue entrevistada por la periodista Cristal Acevedo, en el programa “Debatiendo con Cristal Acevedo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, indicó que muchos pacientes han acudido a terapia con niveles muy altos de ansiedad y con fobias a salir de casa, mientras que otras personas no han sido tan afectadas, sobre todo, porque estuvieron todo el tiempo fuera o no fueron impactadas emocionalmente por el contagio de un familiar o la pérdida de un ser querido.

Además, señaló que previo a levantarse las medidas anticovid, ya había en todo el mundo una generalización en temas de ansiedad, estrés y mucha depresión, y los dominicanos no son la excepción.

Precisó que en el marco de la pandemia, durante los picos más altos de letalidad, muchas personas entraron en pánico y el cúmulo de informaciones negativas hicieron que la ansiedad se posicionara como una de las principales enfermedades en cuanto a salud mental en el mundo.

“Los principales problemas fueron la ansiedad, encabezando el número uno en un porcentaje bastante alto a nivel internacional y también en nuestro país, continuando la depresión, el estrés y en los pacientes que yo he trabajado hay mucho trastorno del sueño”, detalló.

Asimismo, dijo que el covid ha sido “un detonante” tanto para cosas negativas como positivas, porque durante el confinamiento, muchas familias se unieron, e incluso, se fortalecieron muchos lazos de pareja, aunque en otras causó rupturas.

Recomendaciones

Tras el levantamiento de las restricciones, la especialista en temas de salud mental sugirió tomar en cuenta lo dicho por el presidente Luis Abinader, de que cada ciudadano es responsable de su seguridad, por lo que si la persona entiende que está en un lugar que puede contagiarse debe usar mascarillas y desinfectarse adecuadamente.

En la parte emocional, recomendó a las personas conservar y fomentar los vínculos familiares y sacar espacios para no abandonar a sus seres queridos al volver a la normalidad, además de sacar tiempo para sí mismas.

“Algo que recomiendo mucho es que aprovechemos el aire libre para respirar profundo porque este mismo uso de la mascarilla ha impedido en cierta forma la oxigenación adecuada en nuestro cerebro, y sabemos que con una respiración adecuada podemos manejar mejor las emociones y pensamientos positivos”, agregó.

