(VIDEO) Psicóloga advierte sociedad ha normalizado las conductas patológicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Mercedes Fanith advirtió que la humanidad ha normalizado las conductas patológicas, argumentando como una señal la forma en que gran parte de la sociedad ha defendido algunos actos violentos y de sangre que causaron asombro en la República Dominicana en los últimos días.

“Los actos recientes desde enero hasta acá, que han sido alarmantes en términos de presencia de violencia a nivel social te dicen claro que hay un desacerbo de enfermedades mentales significativo en nuestro entorno social. Pero igual, nosotros estamos construyendo un entorno para nada sano, en el que apoyamos lo incorrecto, en el que una niña de 14 años esté bailando en una pantalla con el trasero afuera, pero yo lo apoyo”, expuso.

Al ser entrevistada por Joan Leyba y Huáscar Casado en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, pronunció que las personas actúan en pro de sus intereses; eso quiere decir que, “yo voy a ver bien lo que desde mi perspectiva es correcto, a pesar de que sea de orden general incorrecto para el entorno”.

Así se expresó la profesional de la salud mental al responder a cuestionamientos acerca de la conducta de aquellos que validan las actuaciones de Daniel Guerrero, “el ebanista”, quien recientemente hirió de gravedad a dos personas y asesinó a cuatro en La Romana, luego de que supuestos antisociales le robaran constantemente y las autoridades no hicieran nada al respecto.

“La violencia, la agresión, el descontrol no tienen ningún tipo de justificación y no existe nada que pueda justificar que yo agreda a alguien, que le falte el respeto, que mate a alguien, esa justificación no existe. Ahora bien, somos libres de externar nuestras opiniones y yo puedo estar tan enferma como el chico de La Romana, por eso, yo voy a defender lo que yo considero desde mi perspectiva patológica lo que yo considero correcto”, indicó.

En ese sentido, manifestó que el comportamiento humano está regido por la conciencia y cuando una persona rompe la conexión con aquello que le muestra lo correcto y lo que no, significa que tiene una enfermedad psicológica, que evita que pueda ser racional.

“Para mí Daniel ya estaba presentando una sintomatología de orden psicoemocional, ya había una patología. Ya estaba presentando un trastorno a nivel conductual, necesitaba ayuda profesional. A todos los dominicanos en algún momento nos han robado, algunos más de una vez y tú no sales a matar a alguien”, emitió.

El papel de las familias

Enfatizó que es necesario que las familias se conviertan en entes “reguladores, observadores de los componentes particulares y regulares que fomenten personas y sujetos sanos, porque al enviar personas sanas al entorno, la sociedad en sentido general comienza a regularse”.

También, habló del importante papel que juega el Estado y todo el engranaje social dominicano para trabajar en beneficio de se creen conductas asertivas y en mejoría de estima.

Pero también, destacó que es necesaria la construcción de un modelo distinto de intervención en salud, en sentido general, pero enfocado en primer lugar en la salud mental.

