Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia(@presidenciard ), anunció que a partir de este miércoles iniciarán con las pruebas rápidas para detectar contagiados por COVID-19, las cuales serán aplicadas primero a militares y personal de salud. Resaltó que también se aplicarán las pruebas a los dominicanos que regresen del exterior y los que den positivo recibirán atención en centros de salud, mientras que los que den negativo se mantendrán en los centros de aislamiento habilitados para tales fines, aclarando que las pruebas rápidas no son definitivas. #ElNuevoDiarioRD