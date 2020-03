(VIDEO) Pruebas diagnósticas COVID-19 serán a domicilio y se solicitarán por teléfono

View this post on Instagram

y se soliciten por teléfono | El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo informó este jueves que el gobierno dispuso que las pruebas para la detección del COVID-19 sean solicitadas via telefónica y que las mismas se realicen a domilicio. En su alocución, el funcionario explicó que con esta medida se busca reducir las aglomeraciones de personas y disminiur las posibilidades de contagio del virus. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD