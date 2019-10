(VIDEO) PRSC llevará a Leonel como su candidato presidencial en elecciones 2020

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Con el eslogan “ Juntos Somos Imparables”, y la presencia de 766 delegados que equivale al 63.66 por ciento de la matrícula certificada por la JCE, El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) proclamó este domingo a Leonel Fernández (@leonelfernandez), como su candidato presidencial de cara a los comicios del 2020. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, junto al secretario general, Ramón Rogelio Genao. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do