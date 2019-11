(VIDEO) PRSC, LFP y otros partidos pedirán a JCE acoger candidatura LF tras sentencia TSE

View this post on Instagram

Anuncian PRSC, La Fuerza del Pueblo y otros partidos pedirán a JCE acoger candidatura LF tras sentencia TSE EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección Política de La Fuerza del Pueblo informó este martes que, junto al Partido Reformista y otras organizaciones políticas irán a la Junta Central Electoral (JCE), a fin de pedir a ese órgano acoger la candidatura de Leonel Fernández. #elnuevodiariord