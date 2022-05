(VIDEO) Protestan en Santiago contra nuevo modelo de transporte; dicen Gobierno de Abinader es de “popis”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Con pancartas en manos y la consigna “no queremos bla, bla, bla. Soluciones ya”, transportistas de Santiago protestaron la noche de este martes en contra del modelo de transporte masivo que el gobierno implementará en esa ciudad, entre ellos el Metro, denunciando que ese modelo no es incluyente, sino de sustitución.

Uno de los manifestantes, al servir de vocero, calificó el gobierno de Abinader como de “popis” asegurando que el mismo “aborrece a los que tienen grajo, a los que están moñuses y a los que tienen pelos en los sobacos”.

Asimismo, aseguró que saben muchas cosas. “Sabemos la corrupción que se incuba en el proyecto de la Núñez de Cáceres, en el proyecto de la Churchill, de la Charles de Gaulle y en el que quieren instaurar aquí”, sostuvo.

Indicó que el único interés de los transportistas de Santiago “es preguntarle al Estado qué piensa hacer con los miles de hombres que viven y han vivido del transporte y que hoy, un modelo de sistema de transporte masivo lo va a sacar de circulación. No es un modelo integral, no es un modelo incluyente, es un modelo de sustitución, es retirar el transporte que no le ha costado un peso al Estado para instaurar un modelo negocio”.

En ese orden, señaló que “empresarios rentistas que no pasan de tres, quieren adueñarse de este modelo de transporte construido por hombres y mujeres sin que al Estado le haya costado un peso”.

El vocero de los manifestantes advirtió, que esperan que “esta sea la única reunión que hagamos, que el gobierno lo entienda, porque estamos preparados para correr la misma suerte que corra cualquier chofer, cualquier cobrador”.

Sobre los transportistas y los dirigentes de Santo Domingo, expresó que los mismos “están muy cómodos, porque el gobierno ha preferido entenderse con seis y no con 84 mil choferes y sus familias”.

Sin embargo, dijo que no tienen duda de que el presidente Luis Abinader les dará una respuesta, pues aseguró que apuestan a que el mandatario va a resolver ese conflicto.

