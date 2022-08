(VIDEO) Protestan en Santiago contra contaminación de río Jamao al Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Cientos de personas marcharon este miércoles, en protesta contra la contaminación del río Jamao al Norte, en Santiago.

Diversas organizaciones sociales y comunitarias, responsabilizan a una empresa porcina de la contaminación que posee el referido río.

Según la denuncia, empresarios porcinos se encuentran echando desechos, lo que ha provocado que gusanos aparezcan en las aguas.

Con pancartas y globos, deploraron que el Ministerio de Medio Ambiente permitiera que en el sector se instalen granjas y solicitaron que de forma urgente solucionen la situación.

“Al Ministerio de Medio Ambiente que resuelvan esto rápido, ustedes saben que el río de Jamao es un patrimonio de la provincia Espaillat. ahí vienen turistas y todos los dominicanos a disfrutar de esa hermosas aguas que tienen sus ríos que en estos momentos están contaminas, porque hay empresarios porcinos cercanas al río que están echando los derechos solidos, hasta gusanos tiene el río de Jamao y eso no se puede permitir”, subrayó uno de los moradores.

Asimismo, una señora, quien no dio a conocer su nombre, expresó “nos tomábamos el agua del rio, ya no se puede tomar con esos cerdos, a Dio’ usted cree que es así, a Jamao no lo van a explotar no”.

