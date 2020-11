(VIDEO) Protestan en Herrera en contra mercado de La Pulga; el Codessd mediará para buscar solución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, protestaron este viernes en contra de que se instale el mercado de La Pulga en solar que ha habilitado el cabildo de esta zona en la calle Ballenilla alegando que esto arrabalizaría el área y la convertiría en un caos.

Vociferando consignas y portando sombrillas con letreros de rechazo a las pretensiones de la alcaldía, los protestantes se aglomeraron frente a los terrenos, los cuales están siendo acondicionados para dichos fines.

En medio de la manifestación se presentó el alcalde José Andújar, quien aseguró que la plaza funcionará de manera provisional en ese lugar.

“Óigame bien, aquí no hay dudas de que va a funcionar (el mercado de la pulga) y si no funciona porque nosotros no podamos resolver con ellos, lo cerramos”, expresó Andújar.

El alcalde recordó que las sociedades se desarrollan mediante los consensos, por lo que entiende que dentro de cien personas no es posible que solo dos se opongan “a boicotear” cualquier iniciativa.

Asimismo, le recordó a los que se oponen a que los pulgueros sean reubicados en ese lugar que esos terrenos son propiedad privada.

“Ellos tienen el derecho de expresarse y nosotros el compromiso de resolver”, manifestó el ejecutivo municipal.

Andújar explicó que en ese lugar los comerciantes no podrán hacer lo que a ellos le parezca, sino que tendrán que cumplir algunas normas.

“Cuando nosotros entremos aquí ahí van a haber tres grúas de la Digesett, agentes de la Policía Nacional y municipal”, aseguró el alcalde.

Pidió a los que se oponen a la iniciativa que le otorguen un voto de confianza “y vamos a trabajar, que yo le garantizo que en el 2021 tenemos esa gente allí y todo esto organizado”.

Codessd mediará

A la escena de la manifestación también se presentó el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Jonathan Cabrera, quien reveló que el organismo fungirá como mediador con el fin de buscarle una solución al conflicto.

“Por disposición del alcalde se va a crear una comisión con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) como mediador entre las partes, para buscarle solución a la instalación del mercado de La Pulga aquí en la calle Ballenilla en este solar que ha habilitado la alcaldía”, sostuvo Cabrera.

Dijo que trabajarán con una hoja de ruta que incluye una serie de temas que también importan, tanto a los empresarios como a los vecinos del sector.