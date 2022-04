(VIDEO) Proponen crear ley que ampare pacientes con epilepsia en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El neurólogo Diogenes Santos reveló que la epilepsia es la segunda causa de consultas en neurológicas en la República Dominicana, asegurando que esta enfermedad es más común de lo que muchos piensan; por tanto, abogó por la creación de una ley que ampare a las personas que la padecen, con el objetivo de que se les garantice el bienestar, una educación digna y trabajo.

“Nosotros hace un tiempo hicimos una redacción y tratamos de tener contacto con diputados y senadores para que nos recibieran, contratamos una abogada, hicimos una redacción de la ley; lamentablemente no tuvimos mucha acogida por parte de los legisladores”, expuso.

En una entrevista realizada por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el galeno manifestó que una persona con esta condición puede realizar una vida con total normalidad, llevando el tratamiento y tomando en cuenta algunas recomendaciones.

En ese sentido, llamó a los empresarios a no discriminar a quienes son conocedores de su diagnóstico, porque las personas con epilepsia pueden laborar de la misma forma en que lo hace una con diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad.

(Ver declaraciones a partir del minuto 20:23).

“Parece que los dueños de empresas no se han dado cuenta que con discriminar uno solo le hace un daño, obviamente esto repercute en las complicaciones que tiene ese paciente, se pone más depresivo, a consecuencia de esto no llevan tratamiento, a parte el que no trabaja se va sentir inútil, es un circulo vicioso”, comentó.

Informó que la epilepsia es una enfermedad crónica que puede adquirirse de diversas formas, de las cuales destacó: hereditaria, congénita, por traumas craneales o por eventos cardiovasculares. De igual forma, dijo que se habla de que alrededor del mundo existen aproximadamente unos 60 millones de habitantes que la padecen, de los cuales se estima que en la República Dominicana hay alrededor de 200 mil o 300 casos.

“Lamentablemente en el país carecemos de estadísticas, pero la literatura nos dice que algunos tipos de epilepsia; por ejemplo, la generalizada, la crónica juvenil son más frecuentes en las mujeres, pero en sentido general no hay una diferencia muy marcada”, expresó.

Sostuvo que es un tanto difícil para los padres identificar cuando un infante padece esta enfermedad, porque muchas veces estos realizan crisis sutiles y si el familiar no tiene conocimiento sobre el tema pueden pasar por alto, lo que provoca que muchos pacientes no sean diagnosticados a tiempo.

“La epilepsias que son de tipo focal, eso quiere decir que tiene una lesión única en un área del cerebro, esas son las que generalmente, tienen una sintomatología que al paciente le avisa antes de la crisis de desconexión; sin embargo, las generalizadas son lo contrario, esas no avisan, llegan de un momento a otro y convulsionan”, comunicó.

Relacionado