EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La candidata a diputada por la circunscripción uno del Distrito Nacional de los partidos Acción Liberal y de la Liberación Dominicana, Michelle Ortiz, manifestó este martes que propondrá una serie de medidas para el pago de alquileres a la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del coronavirus.

“Muchos emprendedores me han externado diversas preocupaciones, entre ellas, lo que pasará con los locales, si perderán sus depósitos. Otros me han indicado su preocupación de que no puedan honrar el compromiso de pagar sus locales”, sostuvo Ortíz en sus redes sociales.

“He decidido hacer un levantamiento del estado de los emprendedores, teniendo en cuenta esta preocupación del pago de locales”, indicó.

Ortíz manifestó que el informe de dicho levantamiento será enviado a la referida Comisión, a los fines de buscar soluciones al problema, sin perjudicar a los arrendatarios.

