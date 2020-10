(VIDEO) Propietarios de Los Tres Brazos piden la abolición del decreto que invalidó sus títulos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un grupo de 27 propietarios que residen en el sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este, protestaron hoy en las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir que el presidente Luis Abinader derogue el decreto que invalida los títulos de propiedad emitidos por la empresa Titulatec.

En tal sentido, alegan que ya no tienen crédito bancario porque sus títulos fueron invalidados por el decreto número 392-16, despachado en el 2016 por el entonces presidente Danilo Medina para prohibir la venta y reventa de terrenos en el sector.

El señor Andrés Perdomo, presidente de la Junta de Vecinos “La Acción”, explicó que los títulos en cuestión fueron certificados por Titulatec, después de haber pagado el monto correspondiente a cada inmueble. Puso como ejemplo que para adquirir su título solo pagó 60,000 pesos.

Además, denunció que propietarios han tenido que seguir pagando los préstamos que le tomaron al Banco de Reservas, a pesar del decreto que detuvo todas las transacciones en el sector.

Asimismo, culpó a exfuncionarios de la situación y aseguró que se sienten “engañados” por el Gobierno anterior. De paso, estimó que los afectados por la situación constituyen el 35 % de los pobladores del sector.

La señora Cándida Rosa Gonell, presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos “Zona 25”, corroboró el reclamo y se pronunció en sintonía.

En consecuencia, defendió los títulos emitidos por Titulatec y dijo que ella tuvo que pagar varias veces para poder conseguir el título de su inmueble.

“Yo le compré tres veces a Bienes Nacionales y no me dio na’, dos veces a Corde y no nos dio na’. Sin embargo, Titulatec nos dio nuestros títulos, que son legales. Somos 5,000 personas tituladas con Titulatec, y los otros están en proceso por el limbo jurídico que nos tiene el decreto”, afirmó.

Gonell señaló que antes podía tomar préstamos bancarios, pero que ya no lo puede hacer.

Los reclamantes mostraron documentos que certifican sus inmuebles, y depositaron una comunicación dirigida al mandatario.

Lamentaron la situación e insistieron en que sea abolido el decreto 392-16, para que sus títulos recobren la validez que antes tenían.-