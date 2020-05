(VIDEO) Propietaria de albergue de perros callejeros solicita ayuda para alimentar animales

View this post on Instagram

Gaudys Leguen propietaria de un hogar dedicado al rescate y alimentación de perros callejeros solicita ayuda económica para el sustento de los caninos. El albergue a cargo de Leguen, está ubicado en la Autopista Duarte kilómetro 14 de esta capital. Personas interesadas en colaborar con el albergue pueden hacerlo al número de cuenta corriente del Banco Popular: 710596065. Para más información llamar al 829-393-1738. #Elnuevodiariord