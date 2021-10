(VIDEO) Promueven programa para conversión de autos de combustible a 100 % eléctricos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gabriel González y Rafael D’ Óleo, gestores de la movilidad eléctrica, informaron este lunes que se encuentran promoviendo y capacitando estudiantes de la República Dominicana sobre lo que es la conversión de vehículos de combustible a 100 % eléctricos, para impulsar el uso de autos sostenibles, contaminar menos el ambiente y brindar apoyo al talento local.

“Este programa consiste en promover el desarrollo nacional de una tecnología de reconversión de vehículos de gasolina en vehículos 100 % eléctricos, con técnicos e ingenieros nacionales y así promover el transporte sustentable, pero también apoyar el desarrollo del trabajo local”, expresó González.

González y D’ Óleo emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

González indicó que algunos países del primer mundo, como Francia y Alemania, ya están marcando metas en este aspecto y tienen el año 2030 como fecha límite para poner fin a la producción de los vehículos con motor de combustión.

“Mercedes Benz, en particular, ya marcó que a partir del 2030 no va a fabricar más vehículos con motor de combustión y hay otras marcas que han dado la misma señal, así como gobiernos que han dicho no se van a matricular más vehículos cero kilómetros con motor de combustión a partir del 2030 o 2035, dependiendo del país”, expresó González.

En cuanto a las capacitaciones, D’ Óleo informó que la pasada semana ofrecieron un seminario taller a 400 estudiantes de término, provenientes de politécnicos salesianos que están en la ciudad de Santo Domingo, todo con el fin de que estos alumnos sean los profesionales que trabajen en la conversión a esta tecnología cuando la transición inicie en el país.

Procedimiento

También, D’ Óleo explicó que el procedimiento para realizar esta conversión consiste en retirar el motor de combustión, el radiador y el tanque de combustible, mientras todo lo demás queda intacto.

“Vamos a colocar un motor eléctrico, a instalar algunos módulos y el banco de baterías, este tiene la opción de ponerse en la parte frontal y/o en la parte trasera, ya con esto tenemos un vehículo 100 % eléctrico que se va a poder cargar con 120 o 220 voltios, normal como cargamos el celular o cualquier equipo que requiere baterías”, expuso De Óleo.

De igual forma, D’ Óleo señaló que con esta transición se eliminan los gastos que cada año los usuarios de autos deben pagar por concepto de cambio de aceite, cambio de bujía y trabajo del mecánico en ese aspecto, indicando además, que los autos con esta tecnología pueden tener un tiempo de vida útil más largo.

Precio

Al hablar sobre el costo de los vehículos eléctricos, D’ Óleo indicó que los precios rondan los 40 mil dólares y una conversión de combustión a este tipo de tecnología sería alrededor de 10 mil dólares.

“La recuperación de esa inversión está en menos de cuatro años, similar al tema de paneles solares, el que hace una inversión en paneles solares la recupera en menos de tres años, así se estima la inversión en un vehículo eléctrico”, agregó D’ Óleo.

D’ Óleo indicó que todas las personas interesada en este tema o en sus capacitaciones pueden contactarlos a través de las redes sociales con el usuario @Evcodom y con el número de teléfono 849-658-9864.

