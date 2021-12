(VIDEO) Promueven inversiones de haitianos en el país; abogan por un muro de respeto entre Haití y RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Marcus Boereau, empresario y exfuncionario haitiano, promovió este martes la inversión de empresarios haitianos en el territorio nacional y abogó para que se construya un muro de respeto y reglas claras entre ambas naciones, entendiendo que si esto último no sucede, siempre existirán los mismos problemas.

“Lo más importante es ver cómo podemos ir más allá y trabajar juntos, porque cuando llegué aquí desde China, donde viví por 12 años, yo siempre vi esa narrativa de que el dominicano no puede trabajar con el haitiano y que las inversiones vienen de países más industrializados”, manifestó.

Boereau emitió sus comentarios en una entrevista realizada por los periodistas Alberto Tavárez, Héctor Luzón y la analista de seguridad Yineruri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, el empresario manifestó que están a favor de la construcción de un muro, sin embargo, se debe eliminar la narrativa de que los haitianos y los dominicanos no pueden trabajar juntos, porque han demostrado que sí pueden hacer cosas diferentes y de beneficio.

Situación de Haití

Al hablar sobre la situación que atraviesa su país, Boereau sostuvo que el primer pasó para remediar la crisis que viven los haitianos es reconocer que se encuentran así porque durante muchos años hubo mal manejo por parte de las autoridades.

“Ahora mismo el pueblo no tiene voz y hay una gestión que uno ni entiende, es muy importatne comprender de donde sale ese problema. Yo personalmente he sido víctima de un sistema que no favorece al hijo haitiano, por lo que el hijo haitiano piensa que tiene que estar afuera para crecer”, reveló.

También consideró que ha llegado el momento en que todos los haitianos tiene que trabajar para ayudar a sacar a Haití de la crisis en la que se encuetra, ya que la solución no provendrá del extranjero.

“Tenemos ese grupo de gente que sí está viendo las cosas diferentes, que no podemos esperar que Haití se arregle mañana, pero podemos buscar soluciones y hacer inversiones afuera para cuando el país nos dé la oportunidad de regresar y participar”, agregó.

