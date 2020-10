(VIDEO) “Promesas”, lo nuevo del Grupo Barak

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La agrupación musical de corte cristiano, Barak, conformada por Ángelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano, anunció el estreno de su primer single de estudio y más reciente sencillo “Promesas”.

Esta nueva propuesta de la agrupación es una apuesta a la fe, a la verdadera confianza en las promesas que Dios ha hecho.

“No importa dónde estés ni de donde vengas, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida… “Promesas” es muy especial para nosotros pues es una canción que te va a motivar a levantarte y a esperar lo que él tiene para tu vida”, comentó Ángelo Frilop integrante de Barak.

Este sencillo se hará acompañar de un video musical que se estrenará también en los próximos días, el que fue grabado y producido totalmente en República Dominicana, y que orgullosamente Barak trae a sus fieles seguidores de todo el mundo mediante sus canales oficiales, por lo que une fuerzas con Malagana Records para seguir difundiendo y haciendo crecer su marca musical.

“Aunque no te pueda ver, seguro puedo estar de que tú me escuchas. Ya no hay dudas, en tu nombre cantaré de tus promesas”, dice esta poderosa canción que recuerda la palabra de quien nunca nos ha fallado.

Este viernes 9 de octubre no dejes de buscar en tu portal para escuchar música favorito “Promesas” del grupo Barak.