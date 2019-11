(VIDEO) Programa Puntos de Vista conmemora sus 50 años en Color Visión

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El programa Puntos de Vista, fundado por la periodista Pía Rodríguez, celebró este miércoles sus cincuenta años de transmisión ininterrumpida en Color Visión, con una misa oficiada en la Catedral Primada de América por el padre Nelson Clark. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord