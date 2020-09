(VIDEO) Profesora de Escuela Nacional de Artes Visuales dice fue despedida por denunciar irregularidades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Michelle Ricardo, exprofesora de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), denunció este martes que fue despedida de su cargo tras denunciar una serie de irregularidades que estarían ocurriendo en esa institución, adscrita al Ministerio de Cultura.

Ricardo, quien asegura ganó su puesto a través de un concurso en el que obtuvo la más alta calificación, explicó que su despido se debe a que recientemente denunció a un periódico de circulación nacional que dos colegas suyos, ambos de carrera, fueron desvinculados para supuestamente ceder esos cargos a miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Después de esa denuncia que hice me entregan esta carta, donde solo dice que me desvinculan de mi puesto por conveniencia en el servicio y solo me explican que esas son las nuevas disposiciones de la dirección, sin importar la irregularidad”, detalla Ricardo en un audiovisual al que tuvo acceso El Nuevo Diario.

Asimismo, la exempleada de la escuela de artes acusó a la hija de la ministra de Cultura, Rosina Guerrero Heredia, de quien dice está nombrada como asistente, de querer despedir a los maestros “porque necesitan los puestos para los compañeritos (del PRM)”.

En ese sentido, periodistas de El Nuevo Diario se comunicaron con la relacionista pública del Ministerio de Cultura, Nathalia Camarena, quien aclaró que la referida desvinculación laboral la hizo la Escuela de Bellas Artes.

“Ese es un documento que no es de la ministra Carmen Heredia ni está firmado ni enviado por ella, fue alguien de Recursos Humanos que quiere hacer daño”, precisó Camarena.

Más temprano la ministra de Cultura Carmen Heredia, manifestó en su cuenta de Twitter “los reclamos por destituciones son normales en cambios de gobierno. Aclaramos que no existe designación de ningún familiar nuestro en el @MiculturaRD, en estricto cumplimiento de la Ley de Función Pública.

Los reclamos por destituciones son normales en cambios de gobierno. Aclaramos que no existe designación de ningún familiar nuestro en el @MiculturaRD, en estricto cumplimiento de la Ley de Función Pública. — Carmen Heredia de Guerrero (@carmenherediadg) September 22, 2020