VIDEO: Profesor denuncia maltrato y robo de 15 mil pesos por parte de militares del chequeo Los Pilones de Azua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Un maestro denunció que varios miembros del Ejército Nacional adscritos al G2 de puesto en el chequeo Los Pilones supuestamente los maltrataron física y verbalmente, cuando iba camino a Santo Domingo, la tarde de ayer.

Juan Carlos Alcántara Carrasco, expresó que los militares le pidieron su identificación y este les dijo que tenía la cédula extraviada, por lo que fue sacado del minibús de “manera abusiva, siendo golpeado por los cuatros miembros del G2”.

“Cuando pregunté por su superior, me levantaron entre cinco o seis militares y me entraron a golpes, rompiéndome el saco, la cámara de mi celular y me apresaron, agregó el educador.

Alcántara Carrasco, dijo que llevaba 15 mil pesos en su bulto al momento de ser revisado en un cuarto del chequeo militar y que luego no aparecieron.





Relacionado