(VIDEO) Productora de eventos pide a colegas mantener calma y animarse ante reapertura economía

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en organización y producción de eventos Ana Teresa Gómez envió este martes un mensaje para incentivar a sus colegas a que tengan paciencia y buen ánimo frente a la actual situación económica que presentan los productores, indicando que la reapertura de este sector debe animarlos a vacunarse contra el Covid-19, ya que esto podrá hacer que vuelvan a realizar lo que les gusta.

“Yo le pido a todos que tengamos paciencia y que nos animemos, cosas que nos afectan como el cierre de los establecimientos y el toque de queda se han ido flexibilizando, y se seguirá haciendo a medida que toda la población, en su mayoría, se encuentren vacunadas, es una excusa buenísima para vacunarnos, y que bueno que ya empezaron a abrir los restaurantes, se están haciendo muchos eventos sociales”, expresó.

Gómez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Bodas y Eventos”, el cual conduce, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, explicó que es un buen inicio para los productores de eventos ya que se les empieza a dinamizar su economía, y exhortó a los que se dedican a esa área a esperar con calma y a hacer lo que sugieren las autoridades.

“Lo que hay que seguir haciendo, nosotros como productores de eventos, es actualizándonos y teniendo un buen ánimo y control emocional, porque cada vez que aquí se acerca una buena noticia de que se está abriendo la economía o que empiezan las actividades a fluir, pues entonces los colegas están con un mal humor en vez de ponerse contentos”, indicó.

Destacó además, que no es solo en el país, sino a nivel mundial, que muchas personas tienen depresión y que están ofendidas con la vida, indicando que “es obvio, hay muchos problemas, pero vamos a hacer lo que nos gusta, porque si nos enfocamos en los problemas no vamos a salir”, declaró.

“Si trabajamos la situación mejorará y creo que si las autoridades y las personas que aún no están afectadas no toman control del tema emocional, no sé dónde vamos a parar”, afirmó.

Asimismo, recomendó a las personas tratar de seguir adelante, y dijo que cuando se empiezan a ver las cosas buenas que hay, poco a poco la escasez va desapareciendo.

