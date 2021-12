(VIDEO) Productora audiovisual señala qué características debe tener un freelancer para conectar con clientes 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Braudin Eusebio, productora audiovisual y maestra de cine, consideró que cuando una persona decide ser un colaborador independiente o freelancer debe saber que se convierte así mismo en una especie de producto, y antes de emprender ese camino debe procurar haber dejado una impronta en su antigua vida laboral, porque esa será una característica que lo hará conectar con clientes.

“Que la gente que trabajó conmigo en esa empresa o en esa institución, cuando hable de mí lo haga bien, que diga ‘Braudin es responsable, tenía tal problema, pero es buena en eso. Que cuando yo empiece a ser freelancer o me toque ser, que esos mismos jefes o esa misma empresa se convierta en tú cliente o te recomienden clientes”, expuso.

Eusebio emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Tereza Gómez, en el programa “Bodas & Eventos”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 6:00).

En ese sentido, la publicista explicó que cuando se habla de un autónomo, como también se le llama al trabajador independiente, la persona es la marca porque se vende a sí misma al ofrecer sus conocimientos, y por eso es importante haber logrado una impronta que lo distinga.

“Tú tienes que tener un poquito más de elementos de trabajo, a nivel de imagen, de saber conducirte, de poder proyectar el profesional que eres”, agregó.

Asimismo, indicó que para poder llevar esta modalidad de trabajo la persona debe ser responsable y disciplinada, porque a diferencia de un empleo regular, donde se tiene un horario establecido, el colaborador independiente no lo tiene.

“Tener disciplina y entender también que vas a ser multitasking porque en una empresa formal tú tienes una persona que te hace la contabilidad, pero ahora tienes que aprender a hacer la contabilidad y aprender a automotivarse, eso es importante”, manifestó.

De igual forma, expresó que cuando se trabaja de esta manera se debe ser proactivo para conseguir las cosas, entre ellas a los clientes, que no llegarán solos, y sobre todo, indicó que se debe ser alguien positivo.

“Y no es un falso positivismo, si se rompe algo entender que eso era lo mejor que podía pasar. Yo no creo en las coincidencias, y si algo pasa yo digo ‘Dios me está librando de algo’, o sea, algo mejor viene que esto tal vez no me va a dejar verlo, todo tiene una razón de ser, y el que todo tenga una razón de ser te ayuda a abrirte a más posibilidades”, añadió.

