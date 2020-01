(VIDEO) Procuraduría y TSE coordinan acciones ante eventuales delitos electorales en comicios

View this post on Instagram

en comicios EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, y el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, sostuvieron un encuentro este lunes, a fin de coordinar acciones contra delitos electorales que podrían surgir en los comicios de febrero y mayo. En rueda de prensa, ambos funcionarios expresaron su disposición de perseguir los delitos y denuncias vinculados al proceso electoral. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord