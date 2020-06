(VIDEO) Procuraduría deja en funcionamiento ampliación de cinco cárceles del país

View this post on Instagram

La Procuraduría General de la República dejó este martes en funcionamiento la ampliación de cinco centros de corrección y rehabilitación que operan en diferentes localidades del país, con más de 1,600 nuevos espacios de los 12 mil que están siendo creados en los centros de privación de libertad dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. #elnuevodiariord