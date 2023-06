(VIDEO) Procuradora Miriam Germán revela la amenazaron con matarle a su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La procuradora general de la República Miriam Germán Brito, confirmó este martes que recibió amenazas sin revelar quién o a qué sectores pertenecen, pero estas iban dirigidas directamente contra su hijo a quien amenazaron con quitarle la vida.

La magistrada no ofreció detalles de que quien o quienes son las personas involucradas en dichas amenazas, así como tampoco a que sectores pertenecen.

Sin embargo Germán Brito, expresó que “ lo que a mí me afectó, fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé cuáles son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía».

En ese orden la representante del Ministerio Público agregó que la persona que le enviaba los mensajes «escribía, me lo dijo así mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”, manifestó tartamudeando.

Sin embargo, aseguró que «creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito».

Al ser cuestionada por la prensa sobre el origen de estas amenazas, la procuradora Germán Brito, dijo que por el momento esas informaciones no pueden salir a la luz pública, ya que aún se está en el proceso de investigación y que es algo que se debe manejar con discreción.

La magistrada agregó además, que estás amenazas la han llevado a vivir momentos difíciles, pero que ha sabido manejar sin comprometer su dignidad.

Estás declaraciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, surgieron en medio de una manifestación de apoyo de parte diversas organizaciones cívicas que se apostaron frente a la procuraduría para manifestarle su apoyo.

Bajo la consigna de «Miriam no está sola, somos todos y todas» se expresaron los manifestantes, resaltando las cualidades positivas de la magistrada.

