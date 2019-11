(VIDEO) PRM y Alianza País firman acuerdo electoral parcial en niveles congresional y municipal

View this post on Instagram

congresional y municipal EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Partidos Revolucionario Moderno (@prm_oficial ) y Alianza País (@alianzapaisrd ), firmaron este lunes un acuerdo electoral parcial en los niveles congresional y municipal en varias demarcaciones, mediante la adopción de candidaturas comunes. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord