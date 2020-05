(VIDEO) PRM también anuncia solo aprobará extensión del estado de emergencia por 10 días

View this post on Instagram

Los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), manifestaron este jueves que solo votarán por diez días de prórroga estado de emergencia, al tiempo que denunciaron que el Gobierno utiliza la pandemia del coronavirus para beneficiar a su candidato presidencial, “obviando las medidas para enfrentar la crisis sanitaria”. Alfredo Pacheco, vocero de la bancada perremeísta sostuvo que “mantenemos un firme compromiso de colaboración con el esfuerzo nacional de frenar la propagación de la pandemia en el país. Ese espíritu de colaboración lo hemos demostrado poniendo la salud del pueblo dominicano por encima de cualquier interés político partidario”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord