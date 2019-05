(VIDEO) PRM solicita ingreso de mipymes a SS a través de regímenes subsidiado y contributivo subsidiado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Frente Sectorial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) demandó este jueves del Poder Ejecutivo dar plena vigencia a los regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado, que constituyen la puerta de entrada de ese sector al sistema de seguridad social, y que incluye a los actores informales de la economía y la población más vulnerable del país.

Margarita Rodríguez, presidenta del frente de las Mipymes del PRM, y el exsenador Iván Rondón Sánchez, asesor, afirmaron en rueda de prensa que la falta de voluntad política, la incapacidad de gestión, el desconocimiento de deberes y derechos en la Seguridad Social, y el escaso financiamiento para el cuidado de la salud de las personas, por parte del Gobierno, son los principales causantes para que a 18 años de creada la Seguridad Social no estén incluidos todos los dominicanos y residentes legales del país.

En la rueda de prensa participó también Geanilda Vásquez, presidenta de los Frentes Sectoriales del PRM. Rondón Sánchez fue presidente de la comisión senatorial que formuló y concertó la aprobación de la Ley de Seguridad Social y por resolución del Senado el 30/9/2003 fue declarado Padre de la Seguridad Social.

“El problema de la situación de salud del país no son las leyes 42-01 y 87-01, sino por el contrario, es la no implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social conforme al diseño que ellas establecen, que ha sido distorsionado por Reglamentos, Resoluciones, Circulares y Protocolos ilegales que han distorsionado el espíritu y los beneficios de las leyes”, indicó Rodríguez.

“Y ahora, se está proponiendo desmantelar las estructuras operativas del sistema (ARL, TSS, DIDA) para llevarlos a depender del Ministerio de Trabajo, eliminar el IDSS sin un plan que permita preservar los derechos de los que durante 50 años cotizaron, sin una auditoria que evidencie serios indicios de corrupción y el perjuicio ocasionado a las instituciones creadas por la Ley 87-01 para salvar dicha institución mediante una transformación que ordenó esa Ley hace 18 años y que nunca fue implementada de manera completa”, agregó.

Manifestaron que hasta diciembre 2018 el Régimen Contributivo Subsidiado aún no se había iniciado y el Subsidiado se había iniciado de manera irregular que es igual o peor que no haberse iniciado, por tanto, afirman que no puede haber impacto en los indicadores de salud, en atención de que el aseguramiento es de 38% de la población total, (Régimen Contributivo).

Afirmaron que por mandato de la 87-01 Art. 178 letra g) la SISALRIL está obligada a realizar los estudios para la puesta en funcionamiento de ambos Regímenes pero que hasta diciembre 2018 la SISALRIL no había presentado estos estudios al CNSS a pesar de haber dispuesto de presupuesto que financian los contribuyentes.

Para la gestión 2019 cuenta con RD$ 638,775 000.00, suma prácticamente similar al presupuesto para ofertar servicios de salud de las cinco provincias de la región fronteriza.

Anuncios

Relacionado