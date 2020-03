(VIDEO) PRM propone medidas para evitar circulación del COVID-19 en el país

View this post on Instagram

La dirección de Salud del Gabinete presidencial de Luis Abinader(@luisabinader ) propuso hoy un conjunto de medidas para evitar la propagación del coronavirus, luego de que se estableciera que el país pudiera estar en fase comunitaria de la afección. Una de las medidas planteadas sugiere el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras, provenientes de países con amplio contagio y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord