(VIDEO) PRM “está preparado para elecciones”; distribuirá cuatro millones kits sanitarios a electores

El Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), a través de la Comisión de Coordinación Nacional de Operaciones Electorales informó este miércoles que está preparado para los comicios presidenciales y congresuales de este cinco de julio. El partido opositor se expresó en esos términos tras informar que distribuirá cuatro millones de kits sanitarios, a los fines de que los electores acudan a votar en los comicios protegidos, ante la incidencia en el país del coronavirus. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD