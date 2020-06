(VIDEO) PRM concluye Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional

View this post on Instagram

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía(@carolinamejiagomez ), pronuncia las palabras de bienvenida en el acto inaugural del cierre de la cumbre organizada por el Partido Revolucionario Moderno(@prm_oficial ). El proceso de consulta y diálogo de reflexión estuvo encabezado por Luis Abinader(@luisabinader ) e Hipólito Mejía(@hipolitomejia ). Además, el dirigente político Roberto Fulcar informa más de 3 mil organizaciones participaron en la mesa de diálogo de la Cumbre Nacional por la Unidad y Recuperacion Nacional. #elnuevodiariord