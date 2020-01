(VIDEO) Prisión preventiva a hombre acusado de acoso contra menor de 10 años en Cotuí

View this post on Instagram

TOGA Prisión preventiva a hombre acusado de acoso contra menor de 10 años en Cotuí EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- La mañana de este lunes el Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de esta provincia, dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de acosar sexualmente a una niña de 10 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Vista Del Valle del referido municipio. El detenido fue identificado como Arismendy Mieses, a quien le fue impuesto tres meses de medida de coerción, la cual deberá cumplir en la Fortaleza Palo Incado del municipio Cotuí. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord