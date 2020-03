(VIDEO) Priscilla Rivera, entre homenajeadas por el Día Internacional de la Mujer

View this post on Instagram

La jugadora y miembro de la Selección Nacional de Vóleibol, Reinas del Caribe, Prisilla Rivera Brens (@prisillarivera14), recibió este viernes la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, en ocasión de celebrarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. #elnuevodiariord.