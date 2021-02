(VIDEO) Príncipe Karim denuncia le secuestraron dos vehículos con valor de $100 millones de pesos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y ex postulante presidencial, Karim Abu Naba, denunció ayer miércoles que una persona de nombre Alex Báez tiene secuestrados dos vehículos de su propiedad cuyo valor en total ascienden a más de $100 millones de pesos y que los mismos fueron prestados para hacer una publicidad.

“No debo dinero, los carros míos yo los entregué voluntariamente para hacerle una publicidad a su dealer, cuando voy a buscar los carros me están pidiendo dos millones de pesos de parqueo, que eso es algo de payasos, entonces cuando vuelvo al sitio a tirarle una foto, veo que los carros no están ahí, los movió sin llaves”, dijo.

Abu Naba emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Jaime Rincón, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 12:00).

Los referidos vehículos que reclama Abu Naba, son un Porsche Carrera GT, que según dice vale más de 1 millón de dólares, y un Ferrari 458 Pista cuyo valor dice es unos $700 mil dólares.

Asimismo, dijo que ha gastado cerca de $1 millón de pesos pagando abogados, y que la fiscal, a la que identificó solo como Rosanna, no quiere proceder para que actúe la Policía Nacional y para que el pueda recuperar sus vehículos.

Al ser preguntado sobre por qué siempre se ve envuelto en constantes incidentes, Abu Naba dijo que “me junto con muchos chopos, tal como siempre me dice mi papá”.

“Conocí a Alex Báez a través de Alex Iglesias, que estos eran supuestamente socios, ellos dos pelearon también. Ya tengo dos meses con abogados”, dijo.

El empresario agregó que “yo lo único que quiero es que me entreguen mi carro, yo no debo un peso de esos carros, hasta los puse a nombre de mi mamá por si acaso, porque como estaba en política me querían quitar todo, yo quiero que me entreguen mis carros como dice la ley”.

Abu Naba reveló también que los policías le están pidiendo dinero para actuar en el caso del secuestro de sus vehículos.

Opinión sobre el Gobierno

Tras preguntársele sobre su opinión en torno a los seis meses de gestión del Gobierno de Luis Abinader, este respondió que el mandatario quiere complacer a todo el mundo en su gestión.

“Luis quiere complacer a todo el mundo, y eso nunca va a funcionar”, acotó.

Refiriéndose a una posibilidad de ingresar en la política, el ex postulante a la presidencia y a diputado dijo que hay gente que está tratando de llevarlo a ese mundo.

“Yo puedo estar donde yo quiera y haciendo lo que yo quiera, en verdad quiero lo mejor para República Dominicana, pero cuando la gente viene y vende su dignidad por cuatro años, la vendieron por cien pesos”, refirió Abu Naba.