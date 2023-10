(VIDEO) Presuntos estafados por constructora en SDE piden título definitivo o reembolso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos de los presuntos estafados por la constructora Indisarq S.R.L., recalcaron este miércoles su denuncia contra el ingeniero Manuel Rivera y pidieron que se le entreguen los títulos definitivos de los apartamentos que compraron o que se le reembolse su dinero.

Se trata de los que serían vecinos en el edificio que está ubicado en el ensanche Isabelita, la odontóloga Orquídea Ortiz y el empresario Mario Pérez, quienes explicaron a El Nuevo Diario que apartaron sus viviendas en 2022 y que han invertido 6 millones 300 mil pesos y 6 millones 650 mil pesos, respectivamente.

“Si no nos entregan los títulos, que por favor nos hagan el reembolso del dinero para atrás”, coincidieron.

De acuerdo a las declaraciones de Ortiz, en febrero del año 2022 invirtió 5 mil dólares por dos locales que iban a estar ubicado en la Plaza Rivera o Rivera Place Center y luego un millón de pesos para apartar su vivienda, pero que al ver que cambiaron la ubicación de los locales, decidió pasar lo invertido en ellos (26,900 dólares) en el apartamento y que hasta la fecha ha invertido un total de 6 millones 300 mil pesos.

“¿Cuándo nos enteramos que fue una estafa?, mira, la esposa (de Manuel Rivera) nos envió una invitación vía Whatsapp para la entrega de los apartamentos… la entrega fue un día 5 (de octubre) a través de un brindis y nos dieron llave sin documentos, sin una carta de entrega”, expresó.

Luego, agregó, que le prometieron entregar la carta al otro día y que nunca lo hicieron a pesar de sus reclamos y de varias excusas por la denuncia de otro supuesto estafado en proyecto inmobiliario.

Cambios de llavines y aumento del precio de los apartamentos

El abogado y empresario Pérez, alegó que también invirtió en los locales que se iban a construir en Plaza Rivera y que al notar que ese proyecto no avanzaba, también decidió pasar su inversión (85 mil dólares) en su apartamento, para un pago total de 6 millones 650 mil pesos.

“Cuando subo que estoy entrando la mudanza, parte de la pertenencia mía, hago otro video donde estoy mostrando las pertenencias, cierro mi puerta y me voy. Cuando volvemos… que entro la llave, digo yo, oh!, pero la llave no entra y llamo a Orquídea (la vecina) y le digo, mira cambiaron el llavín aquí y cuando Orquídea llega y dice déjame ver con mi llave, también”, agregó.

Asimismo, Pérez argumentó que al precio de los apartamentos que inicialmente eran 6 millones 650 mil pesos le subieron un millón de pesos, para un total de 7 millones 650 mil pesos.

Los dos fueron enfáticos al indicar que no ha habido manera de comunicarse con los representantes de la constructora, por lo que exigen su título de su propiedad o su dinero.

En septiembre del presente año, el joven empresario Abraham Báez denunció que en el 2020 supuestamente pagó RD$3 millones a la citada empresa por su apartamento de RD$4.3 millones, el cual estaba pautado para ser entregado en el 2021, pero que no ha sido dado hasta la fecha a ninguno de los compradores del inmueble.

Su caso tomó trascendencia en los medios de comunicación y se supo que la empresa le devolvió su dinero, aunque hasta el momento Báez no han confirmado esa información.