(VIDEO) Presuntos empleados del Ayuntamiento del Distrito se llevan tanques de basura

Presuntos empleados del Ayuntamiento del Distrito se llevan tanques de basura EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Una cámara de seguridad capta el momento en que presuntos empleados del Ayuntamiento del Distrito Nacional, se llevan los tanques de basura mientras realizaban su labor en Los Prados. En las imágenes que llegan a este medio vía WhatsApp, se puede ver como unos hombres se llevan los tanques de basura. #elnuevodiariord

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on Apr 22, 2018 at 6:31am PDT