(VIDEO) Presidente TSE dice no le temblará el pulso para juzgar delitos electorales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, advirtió este viernes que a esa institución no le temblará el pulso para juzgar como mandan las leyes, ante posibles delitos electorales que se comentan en estos comicios. Agregó que esa institución está preparada para conocer todos los delitos criminales y electorales que lleguen.