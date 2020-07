(VIDEO) Presidente Medina inaugura presa de Yacahueque en San Juan

View this post on Instagram

El presidente de la República, Danilo Medina (@danilomedina), inauguró este viernes la presa de Yacahueque, en el distrito municipal de Carrera De Yegua, de Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana. Nuestro corresponsal Cristian castillo con el reporte. #ElNuevoDiarioRD