(VIDEO) Presidente Medina: es “un riesgo innecesario” levantar las restricciones

El presidente , Danilo Medina (@danilomedina), señaló este miércoles que sería un "riesgo innecesario" levantar las medidas restrictivas impuestas para contener la propagación del coronavirus, y advirtió que se podría prorrogar el estado de emergencia si la circunstancia lo exige. La primera misión del Gobierno, dijo Medina, es contener la propagación del virus, que ha ocasionado 256 muertos y 5,300 infectados, y cuando esto ocurra "será el momento exacto" para relajar estas disposiciones Mientras tanto, subrayó, "es un riesgo innecesario estar exigiendo que el país levante las medidas de restricciones porque la población se está desesperando".