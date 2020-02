(VIDEO) Presidente Medina encabeza encuentro con candidatos del PLD en Santiago

View this post on Instagram

POLÍTICA Presidente Medina encabeza encuentro con candidatos del PLD en Santiago EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente de la República, Danilo Medina(@danilomedina ) encabeza en la mañana de este domingo una asamblea con candidatos congresuales y municipales, presidentes de intermedios de Santiago y La Vega, así como los integrantes del comité de campaña. El acto es realizado en el Club Sameji de esa ciudad. En el mismo acompañan al jefe de Estado el senador Julio César Valentín(@jcesarvalentin ), el alcalde Abel Martínez(@abelmartinezd ), los miembros del comité político, José Ramón (Monchy) Fadul, Ramón Ventura Camejo, Carlos Amarante Baret(@carlosamarantebaret ), José Ramón Peralta, Francisco Domínguez Brito(@dominguezbrito ), el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo(@gmontalvofranco ), además de otros dirigentes de esa organización política. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord