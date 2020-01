(VIDEO) Presidente Medina dispone suspensión trabajos construcción de proyecto hotelero en Cotubanamá

View this post on Instagram

NACIONALES Presidente Medina dispone suspensión trabajos construcción de proyecto hotelero en Cotubanamá EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo informó este martes que el presidente Danilo Medina (@danilomedina), ordenó la suspensión de los trabajos de construcción del proyecto hotelero en el área protegida de Cotubanamá, en el este de la República Dominicana. Montalvo expresó que el jefe de Estado también designó una comisión, a fin de investigar el proyecto del empresario español Pepe Hidalgo y rendirle un informe al mandatario. La referida comisión será encabezada por Montalvo y de la misma serán parte el ministro de Medio Ambiente (@ambienterd), Ángel Estévez, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord