(VIDEO) Presidente Medina anuncia gobierno cubrirá pruebas de COVID-19 indicadas a mayores de 59 años

"Ya tenemos centros ubicados en distintas partes del país y seguiremos ampliando la disponibilidad de habitaciones, para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad". "Actualmente el laboratorio nacional ya está realizando la prueba de forma gratuita y se están habilitando otros laboratorios, tanto públicos como privados, para poder agilizar la capacidad de respuesta", dijo el mandatario.