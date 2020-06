VÍDEO: Presidente Lidom y Alcalde SDE tratan tema franquicia y Liga de Verano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo Este.-El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, visitó este martes al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz, para conversar sobre las aspiraciones del funcionario edilicio de operar una franquicia de ese municipio en la Liga de Verano.

Jiménez aceptó una invitación de Mejía Ortiz a propósito de sus recientes declaraciones a la prensa en la que dio cuenta que ya Santo Domingo Este tenía una franquicia llamada “Los Trinitarios”, algo que el presidente de Lidom aplaudió al tiempo de invitarlo a formar parte de la Liga de Verano que Lidom está organizando en colaboración con Fedobe.

“Estamos abriendo las puertas de Lidom y estamos en la disposición de colaborar estrechamente con ese propósito. Pienso que el municipio bajo su jurisdicción se lo merece”, le dijo Mejía Ortiz a Jiménez, en una nota de prensa enviada por Lidom.

“Nosotros acariciamos esa idea desde hace mucho tiempo y cuando vi esas declaraciones fue de mucha alegría y de mucha esperanza, así que hoy hemos dado el primer paso de algo importante”, agregó Vitelio en la nota.

Jiménez, de su lado, agradeció la invitación y puso a la disposición de Lidom la alcaldía de Santo Domingo Este para la concretización de futuros proyectos.

“El tema del deporte no es una promesa que se quedará en el olvido. Debemos tener una franquicia deportiva para distintas disciplinas y queremos comenzar con este equipo de béisbol”, apuntó Jimenez. “Somos un millón 200 mil personas, pero no tenemos una franquicia superior en nada, ni en ajedrez. Uno lo dice y nadie lo cree, cómo es posible que una provincia tan grande no tenga nada. Tenemos el público y tenemos la pasión para desarrollar nuestro equipo de béisbol”.

El alcalde sostuvo que ya ha identificado el terrero donde planean construir un estadio, que según él, será el más moderno de República Dominicana.

Jiménez estuvo acompañado por algunos miembros de su gabinete deportivo, incluido Roberto Neris, encargados de deportes del ayuntamiento, y Héctor Gómez, asesor deportivo de la entidad edilicia.

