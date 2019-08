(VIDEO) Presidente DNCD: “En allanamiento agentes actuaron apegados a la Ley”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, aclaró este domingo que los agentes que efectuaron un allanamiento en una barbería del municipio de Villa Vásquez, “actuaron conforme a la Ley y Código Procesal Penal”, al tiempo de informar que abrió una investigación para determinar si el video “fue editado”.

También, informó que el joven que subió a las redes sociales el video podría ser sometido a la acción de la justicia de comprobarse que dicho video fue editado, razón por la que le invita a pasar por la DNCD a entregarlo.

“Quiero aclararle a la ciudadanía que los agentes actuantes de la DNCD, actuaron apegados a lo que es el marco jurídico de la República Dominicana, toda vez que se hizo una inteligencia previa y se solicitaron, requirieron las órdenes de allanamiento y arresto que el Código Procesal Penal de la RD establece”, sostuvo Alburquerque.

En ese orden, dijo que tanto el CPP como la Constitución establecen que el Ministerio Publico es quien dirige la investigación, en el caso de la especie “desmentimos categóricamente que no se haya actuado conforme a la ley como se dice en el video, en virtud de que tenemos la copia de las autorizaciones en cuanto al proceder allí”.

En rueda de prensa, en su despacho, el presidente de la DNCD, deja claro que en ese allanamiento “si hubo presencia del Ministerio Publico”. E invita al ciudadano que subió a las redes el video a que facilite el video para investigación. “Yo le invito que venga a la DNCD, que nos facilite el video en crudo para enviarlo analizarlo para determinar si fue o no editado al momento de subirlo a las redes.

Destacó que cinco agentes están bajo investigación exhaustiva y arrestada en la entidad, así como otros implicados.

Tras analizar el video, el cual ruega que la ciudadanía también “se detenga analizarlo y vean como en un proceso del video es cortado”, posteriormente, “si hay algo irregular y observamos que un agente de los nuestros lanzara algo al zafacón; pero no podemos decir nosotros que pudo haber sido droga, ni mucho menos basura”.

Félix Alburquerque dijo que eso lo determinaran las investigaciones que se están realizando a través de Asuntos Internos e Inspectoría de la DNCD.

Otro aspecto señalado por él, en el video, narra “es que el joven que narra el video dice específicamente el peso y el tipo de droga que se lanza, cinco gramos de cocaína, como sabia el joven que era cocaína, cuando la peso, como lo hizo, si tampoco el video muestra que se haya hecho requiso en el mismo, se preguntó.

“Vamos también a preguntar cuántos arrestos se hicieron allí, no hubo ningún arresto, porque quien determina si arresta o no es el Ministerio Público y como actuante decidió no arrestar a nadie”, indicó.

Un segundo video aparece, informo a periodistas el presidente de la DNCD, “donde el joven narra los hechos y dice que la fiscal tiene en zozobra a todos los jóvenes de la comunidad, pregunta cuantas barberías hay en Villa Vásquez, porque esa específicamente? Porque hay inteligencia previa, ese joven, y él, lo sabe y lo reto a que me desmienta, había sido arrestado por drogas.

Estas informaciones la ofreció, con la finalidad informar a la ciudadanía que la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene un cita con la historia, porque “en modo alguno en mi gestión voy a permitir que nada ni nadie salga de los canones legales. “No es intención de la entidad “traer desasosiego a la ciudadanía, ni a los padres.

En ese sentido, reitero que la Dirección Nacional de Drogas ha iniciado una investigación, transparente para que la verdad salga a relucir y si esa verdad, dice que los agentes actuaron de manera irregular implantando sustancias narcóticas a los ciudadanos van a responder porque serán sometidos a la acción de la Justicia. “Sepa la ciudadanía que no vamos a permitir que la credibilidad, confianza y transparencia que nos hemos ganado delante de la población sea socavada”.

“Entiendan también que las Redes Sociales es un medio para desinformar a la población, que pueden también esperar las respuestas de las autoridades y que por favor tengan credibilidad en las cosas que se hacen, ´por qué los agentes de la DNCD son dominicanos y están protegidos por la presunción de inocencia, protegidos por la Constitución y leyes, tienen familias y cualquier situación que pone en juicio su honorabilidad afecta a sus familias.

“Esperen que la DNCD, dé una respuestas. Converse con la fiscal titular, es intachable, su honorabilidad y su proceder no está en tela de juicio. Félix Alburquerque dijo que de acuerdo a lo que se ve en el video no hubo arresto, donde está la queja, donde está la supuesta droga, si el la encontró, porque no la mostro, porque no fue a la Procuraduría y la presento, se preguntó nuevamente.

Advierte la Dirección Nacional de Control de Drogas, a través de asuntos jurídicos se reservara el derecho, en caso contrario, que las denuncias de ese ciudadano no sean ciertas, o cualquier otro ciudadano, que quisieron culpar a los agentes de la DNCD, ya que la ley tiene alcances y limitantes.

El pasado viernes fue subido a las redes sociales un video que supuestamente fue grabado con una cámara de seguridad los momentos en que alegadamente, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con asiento en Villa Vásquez colocaban drogas durante un allanamiento en una barbería en la que además participó la fiscal del municipio.

Anuncios

Relacionado