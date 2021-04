(VIDEO) Presidente del Senado se declara Provida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la aprobación este miércoles en primera lectura en la cámara de diputados del código penal con una sola de las causales, que despenalizan el aborto, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, explicó que su posición particular sobre el tema siempre ha sido provida.

“Yo siempre he sido provida, todo el que me conoce desde mi vida política, he sido un hombre coherente”, expresó el senador por la provincia de Santiago.

Dijo, que esperan que llegue al senado porque todavía no es un proyecto definitivo, y que una vez se encuentre en la cámara alta se apoderará la comisión que trabajará el tema.

Manifestó que el Senado con sus 32 senadores, tomarán la decisión en su momento.