(VIDEO) Presidente del MODA dice RD no está para campaña prematura y pide a JCE poner un “stop”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Elcido Díaz, indicó que República Dominicana no está en condiciones de que se acerque una campaña electoral prematura, y en ese sentido pidió a la Junta Central Electoral (JCE) hacer cumplir la facultad reglamentaria y poner un “stop” de manera seria y decidida al partido que intente iniciar ese proceso.

“En medio de una pandemia, con una posible crisis venida del problema de Ucrania con Rusia, pues el país se pone en mayor dificultad y la verdad es que lo conveniente, y sobre todo para la economía, que la sentimos todos, es no acercarse a una campaña ni precampaña prematura, y no me refiero a un partido, sino a todo el sistema”, expresó.

Así se opinó el líder político ante el planteamiento de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ya inició la campaña política a un año y medio de los últimos comicios.

Díaz fue entrevistado por Holi Matos en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 22:40).

También señaló que la ley tiene ciertos vacíos porque no le da a la JCE facultad para sancionar, no obstante, indicó que el organismo es el encargado de regular los procesos electorales de manera administrativa y puede actuar en ese sentido.

Además, el abogado dijo que ha sido un problema el que esta JCE no se haya detenido a escuchar a los principales actores del proceso electoral, por lo que realizó un llamado a ese organismo, presidido por el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, para que escuche a los partidos políticos.

“No hacerlo, de una forma u otra, propicia que la propia JCE no se ponga en capacidad y competencia de enfrentar, de reclamar el cumplimiento de la ley porque no hay esa interactividad entre junta y partidos políticos”, expuso.

Sostuvo que ha habido una cercanía entre el Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom) y Jáquez Liranzo, y aseguró que el interés de las organizaciones políticas es que la Junta tenga el mayor de los éxitos.

MODA

Al hablar de lo ocurrido en el V Pleno Nacional Extraordinario de Dirigentes cuando asumió la presidencia de la organización, Díaz detalló que se tomaron varias decisiones trascendentes, entre ellas la modificación de sus estatutos, el cambio de nombre a su casa nacional, que pasó a llamarse Doctor Emilio Rivas y aumentar de cinco vicepresidentes nacionales a nueve.

“Quisimos darle al presidente líder y guía de este partido, doctor Emilio Rivas, un mensaje de unidad, armonía y de conciliación, que eran virtudes que adornaban al presidente histórico del partido”, destacó.

También indicó que están trabajando arduamente porque creen que el liderazgo local es fundamental para el éxito de los partidos, por lo que justamente están realizando esfuerzos para consolidar la organización en cada municipio del país.

