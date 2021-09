(VIDEO) Presidente del Codessd sostiene país debe abocarse a reforma de seguridad social para producir mejoras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), manifestó este miércoles que la República Dominicana debe de abocarse a una reforma del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), asegurando que de darse este paso se producirán mejoras considerables para la sociedad en sentido general.

“Siempre hay oportunidad de mejoras y estamos en el mejor momento para hacerlo, porque incluso el Poder Ejecutivo ha sometido este tema a los procesos de discusión y de reformas ante el Consejo Económico y Social, y aquí estamos para ello”, consideró.

Sena emitió sus planteamientos durante su participación en la disertación denominada “Debates sobre los Fondos de Pensiones”, en donde conversó junto a otros expertos en la materia, durante una transmisión especial del la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y el cual fue auspiciado por Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) y el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco), el cual fue moderado por la comunicadora Ana Mercy Otáñez.

El abogado y presidente del Codessd y los demás panelistas, previo a su participación en el programa, participaron de un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico El Nuevo Diario.

El panelista sostuvo además, que lo realmente injusto en el país es que durante toda la vida las personas hayan trabajado y luego no reciban sus cotizaciones, por lo que dijo entender que en algún momento hay que modificar la seguridad social.

Sena dijo que no todo el sistema de pensiones es malo y que tiene “mucha capacidad de mejoras”, y que no es como muchos dicen de que “son mafias”, poco transparentes y que no invierten en el sistema de pensiones.

“Aproximadamente mil millones de pesos se han invertido, los mismos fondos de inversiones se han invertido con su propio capital, osea, que ellos creen en el sistema también”, acotó.

Igualmente, el también abogado dijo que hay que cambiar la idea y percepción de que el Estado todo lo puede, y de que va a mantener a la miembros de la sociedad de por vida.

Educar sobre fondo de pensiones

Asimismo, Sena indicó que a la población dominicana se le debe hablar claro sobre en qué consiste el sistema de pensiones, y sobre cómo se invierte el dinero que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En ese orden, coincidió con Matías Bosch, a razón de indicar que el 80% de los fondos de pensiones están colocados en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en tanto que un 11% está dedicados a sectores productivos, como el hotelero, el cual dijo que tiene más de cinco mil habitaciones.

Igualmente, sostuvo que el sector eléctrico es otro de los renglones que tiene participación del 11% de la inversión de los fondos de pensiones de los dominicanos, los cuales dijo están invertidos.

“La gente también tiene que saber que la cantidad de afiliados que hay en la República Dominicana es de 4.2 millones de personas, pero la cantidad de cotizantes es de 1.8 millones, de los cuales el 40% cotiza por debajo del salario mínimo”, indicó.

Sena dijo que el país debe abocarse a una modificación o pacto por un Código Laboral y condiciones laborales diferentes.

Sostuvo que no se puede seguir cargando al sistema de pensión de todas las ideas que se han propagado durante a través del tiempo.

“Cuando la gente habla de mafia de AFP, que no tengo por qué defender ningún Fondo de Pensiones, quiero que sepan que las AFP cobran el 1.15% por el manejo de esos fondos, lo cual está estipulado a degradarse hasta llegar a 0.75%”, manifestó Sena.

Estabilidad macroeconómica

Sena también se refirió al tema de la estabilidad macroeconómica, asegurando que en el país los diversos sectores deben sentarse para sentar las bases, robustecer el sistema y sobre todo beneficiar más a la población.

