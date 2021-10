(VIDEO) Presidente del CDP sugiere a periodistas “no compararse con un cualquiera que tenga celular inteligente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, manifestó este lunes que el periodista no se puede igualar a cualquier persona que tenga un celular inteligente y envía contenido de todo lo que ve, sino que debe trabajar en fortalecer su credibilidad, al tiempo en que precisó que las redes sociales son solo una herramienta en la que se puede auxiliar la disciplina.

“Periodismo es periodismo y las redes sociales son una herramienta. El periodista tiene que tener formación en manejo de redes sociales de manera que todo lo que emita sea creíble porque la fortaleza del periodista es la credibilidad, si usted no tiene una imagen, no tiene nada, usted no puede compararse con un cualquiera que tiene un celular inteligente”, expresó.

Henríquez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 40:33).

Recomendó a los profesionales del área auxiliarse de las plataformas digitales en su trabajo, y usarlas de la manera correcta, puntualizando que hoy en día existe bastante desinformación que es emite a través de las redes sociales.

“Usted no puede compararse con un cualquiera que tiene un celular inteligente, que tiene WhatsApp, Facebook, Youtube e Instagram, que mandando información de cualquier cosa, son una herramienta que los periodistas tenemos que utilizar para presentar una información correcta hacia la sociedad”, agregó.

Planes

Henríquez indicó que tras asumir como nuevo presidente del CDP tienen previsto la creación del Instituto de Alto Estudios de Periodismo y Comunicación para especializar a los compañeros que van a trabajar a los medios, además de exigir que en las universidades se imparta esa carrera a nivel de postgrado.

“Ninguna aquí ha dado una maestría, ahora por suerte empezamos la reunión con Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, y nos garantizó una maestría en periodismo puro”, informó.

Criticó que, hasta el momento, en el país no se hayan impartido maestrías en está rama de la comunicación social, no obstante, indicó que próximamente la especialización estará siendo ofrecida en el país con una doble titulación por la Universidad de Barcelona y una institución académica privada de la República Dominicana.

En lo que refiere al instituto, aclaró que no tienen la intención de competir con las escuelas de comunicación ya establecidas, sino velar por que se formen profesionales en base al periodismo que requiere la época.

“Estamos tratando de especializar, de crear programas para la formación de esos compañeros periodistas, esos egresados que llegan a nosotros muchas veces sin nada en la mano. Vamos a orientarlos para que cuando los mandemos a El Nuevo Diario o al Listín Diario sean periodistas que salgan a producir, a aportar a la sociedad”, manifestó.

